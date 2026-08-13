В Муслюмовском районе суд закрыл детский лагерь из-за нарушений санитарных норм

В Муслюмовском районе Татарстана суд закрыл детский лагерь, расположенный на базе конно-спортивного комплекса «Аргамак». Проверка выявила целый ряд грубых нарушений санитарных норм. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Поводом для расследования стало обращение родителей, сообщивших о неудовлетворительных условиях размещения лагеря: дети проживали и питались в здании, где содержались лошади.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что лагерь отсутствует в реестре организаций отдыха детей. Также у лагеря отсутствует обязательное санитарно-эпидемиологическое заключение.

В ходе проверки специалисты ведомства выявили более 20 различных нарушений требований санитарного законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью детей. Так, место раздачи продуктов питания было оборудовано ненадлежащим образом, документы на дезинсекцию и дератизацию территории и помещений вовсе не были получены, а в помещениях было много мух.

Кроме того, в пробах смывов с рабочего стола, внутренней стороны холодильника, стула, раздаточного стола, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Был составлен протокол об административном правонарушении. Помещения опечатаны. Муслюмовский районный суд приостановил работу лагеря на 30 суток.