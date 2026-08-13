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Происшествия 13 августа 2026 08:49

Над Татарстаном уничтожили БПЛА, сообщили в Минобороны

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Над Татарстаном уничтожили БПЛА, сообщили в Минобороны

Над Республикой Татарстан уничтожили вражеский БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Всего, по данным ведомства, минувшей ночью в небе над регионами России были уничтожены 362 вражеских дрона.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 12 августа до 8.00 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #дроны #минобороны россии
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