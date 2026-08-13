В школах пяти районов РТ высокая доля отказов от тестирования на наркотики

В школах пяти районов Татарстана наблюдается высокая доля отказов от мониторинга приобщения несовершеннолетних к наркотикам. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников.

«В этом году мероприятия по мониторингу приобщения несовершеннолетних к наркотикам охватили все образовательные учреждения и 98% учащихся. При этом в Верхнеуслонском, Пестречинском, Зеленодольском, Менделеевском и Тукаевском районах сохраняется высокая доля отказов от прохождения тестирования, что требует особого внимания», – сказал глава Минобрнауки.

Он заметил, что этот вопрос обсуждался на последнем заседании Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних. «В связи с этим приоритетной задачей остается адресная работа с родителями в этих муниципалитетах для разъяснения важности своевременного выявления рисков», – подчеркнул министр.

Хадиуллин добавил, что психолого-педагогическое сопровождение – одно из ключевых условий успешного образовательного процесса. С прошлого года в школах, где обучается более тысячи детей, введено 306 дополнительных ставок педагогов-психологов, отметил он.

«В настоящее время на внутреннем контроле состоит более 92 тыс. обучающихся. Несмотря на то, что введение учета вызвало обеспокоенность и вопросы со стороны родителей, эта система направлена на упреждение негативных сценариев. Она позволяет выявлять проблемы на ранней стадии, чтобы своевременно оказать поддержку детям и семьям, предотвращая противоправные действия и обеспечивая безопасность образовательной среды», – заключил министр.