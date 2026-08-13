Пистолет не помог: водитель Mercedes потерпел фиаско в дорожной потасовке в РТ

Разбитым носом для водителя Mercedes обернулась дорожная разборка в Приволжском районе Казани. Как рассказали в местном интернет-сообществе, инцидент произошел на выезде из Салмачей. Во время потасовки мужчина достал пистолет, однако, судя по всему, это лишь усугубило для него ситуацию.

Водитель иномарки попытался вклиниться в поток со второго ряда, но его не пропустили. Мужчина возмутился, после чего завязалась потасовка. В итоге автомобилист с кровью на лице, руке и одежде ретировался.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, полиция проводит проверку по данному факту. Личности участников инцидента устанавливаются.