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Происшествия 13 августа 2026 09:27

Пистолет не помог: водитель Mercedes потерпел фиаско в дорожной потасовке в РТ

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Пистолет не помог: водитель Mercedes потерпел фиаско в дорожной потасовке в РТ

Разбитым носом для водителя Mercedes обернулась дорожная разборка в Приволжском районе Казани. Как рассказали в местном интернет-сообществе, инцидент произошел на выезде из Салмачей. Во время потасовки мужчина достал пистолет, однако, судя по всему, это лишь усугубило для него ситуацию.

Водитель иномарки попытался вклиниться в поток со второго ряда, но его не пропустили. Мужчина возмутился, после чего завязалась потасовка. В итоге автомобилист с кровью на лице, руке и одежде ретировался.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, полиция проводит проверку по данному факту. Личности участников инцидента устанавливаются.

#пистолет #драка #потасовка #УМВД России по г.Казани
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