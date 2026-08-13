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Общество 13 августа 2026 11:41

Между Казанью и Бали могут запустить прямые авиарейсы

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Между Казанью и Бали могут запустить прямые авиарейсы
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» ​

Индонезия рассматривает возможность запуска прямых рейсов из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани на Бали, сообщили «Известиям» в посольстве республики в Москве. В перспективе прямое сообщение может охватить острова Ломбок и Комодо, а также столицу Джакарту.

Согласно полученной информации, на Бали направляются около 92% прибывающих в Индонезию россиян. В 2025 году республику посетили свыше 219 тыс. россиян, которые проводят на отдыхе в среднем 26 дней – заметно дольше туристов из других стран.

По действующему межправительственному соглашению с российской стороны назначенным перевозчиком является только «Аэрофлот», отметил вице-президент АТОР по выездному туризму Артур Мурадян. Другие авиакомпании заинтересованы в выходе на направление, но прямых рейсов им пока не согласовывают. Со стороны индонезийских перевозчиков есть технический барьер – полеты в Россию требуют особого режима страхования и разрешений лизингодателей.

#Казань #индонезия #авиаперелеты
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