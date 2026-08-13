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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 11:00

Артига рассказал, как «Рубину» играть без Даку

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Артига рассказал, как «Рубину» играть без Даку
Фото: rubin-kazan.ru

В субботу казанский «Рубин» в четвертом туре РПЛ сыграет с «Ростовом» на выезде. А сегодня подопечные Франка Артиги провели открытую тренировку в столице Татарстана.

После с журналистами поговорил тренер казанцев. В частности, рассказал, как команде теперь играть без Мирлинда Даку:

«Что касается Даку, то это бомбардир. Он способен забить в среднем 15 голов. Наша задача, в связи его уходом, - сделать так, чтобы при его отсутствии нашлись другие футболисты, способные забить эти 15 голов. Если мы сравним данные прошлого сезона, то без учета Даку, на другую группу игроков такое количество голов не набиралось. По сути, это чистая математика, но нужно это иметь в виду», – сказал Артига.

Матч «Ростов» – «Рубин» пройдет в Ростове 15 августа.

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