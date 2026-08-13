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Общество 13 августа 2026 10:06

В РКОД пациентке удалили опухоль кости и восстановили руку с помощью импланта

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Хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера Татарстана удалили костную опухоль руки и восстановили запястье с помощью импланта, напечатанного на 3D-принтере. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

24-летняя пациентка обратилась к онкологам с жалобами на боли в области лучезапястного сустава. Исследование показало разрушение костной ткани в области лучевой кости и выявило опухоль. Она не имела четких границ, и перед операцией пациентке назначили лекарственную терапию.

За это время специалисты подготовили индивидуальный 3D-имплант. Хирурги удалили пораженный опухолью участок лучевой кости и установили конструкцию.

«Совместно с биоинженерами мы заранее рассчитали размеры импланта, он точно соответствует анатомическим особенностям пациентки», – рассказал заведующий 16-м онкологическим отделением Ильдар Сафин.

После вмешательства пациентка проходит реабилитацию.

#ркод #опухоль #Здоровье #медицина
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