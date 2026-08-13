Два многоквартирных дома в Казани остались без газа

В двух многоквартирных домах Казани отключили газ. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Так, газоснабжение отключили в доме № 117 по улице Декабристов. Временная мера необходима для планового ремонта кровли и дымоходов. Жильцы временно не могут пользоваться плитами и водонагревателями.

Кроме того, без газа остались жильцы дома № 27 по улице Ноксинский спуск. Это связанно с разгерметизацией крана на вводе, выявленной в одном из подъездов. Чтобы обеспечить безопасность, подачу газа ограничили. Сейчас специалисты занимаются устранением неисправности.