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Происшествия 13 августа 2026 11:32

Два многоквартирных дома в Казани остались без газа

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В двух многоквартирных домах Казани отключили газ. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Так, газоснабжение отключили в доме № 117 по улице Декабристов. Временная мера необходима для планового ремонта кровли и дымоходов. Жильцы временно не могут пользоваться плитами и водонагревателями.

Кроме того, без газа остались жильцы дома № 27 по улице Ноксинский спуск. Это связанно с разгерметизацией крана на вводе, выявленной в одном из подъездов. Чтобы обеспечить безопасность, подачу газа ограничили. Сейчас специалисты занимаются устранением неисправности.

#Госжилинспекция РТ #отключение газа #утечка газа
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