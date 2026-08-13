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На главную ТИ-Спорт 13 августа 2026 12:29

Артига рассказал, как чувствует себя команда перед вылетом в Ростов

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Артига рассказал, как чувствует себя команда перед вылетом в Ростов
Фото: rubin-kazan.ru

В субботу казанский «Рубин» в четвертом туре РПЛ сыграет с «Ростовом» на выезде. А сегодня команда из столицы Татарстана провела открытую тренировку.

После с журналистами поговорил тренер Франк Артига:

«Настроение у команды хорошее, подготовка идет хорошо. Да, действительно, выезд достаточно сложный. Но ничего страшного – «Ростов» привык похожим выездам, поэтому разговоров быть не может. Постараемся поехать туда и показать игру выше качеством. Биться, и сделать все, чтобы завоевать три очка», – сказал Артига.

Добавим, матч «Ростов» – «Рубин» пройдет в Ростове 15 августа.

#Франк Артига
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