Стало известно, сколько Роднина заработала за 2025 год

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Forbes выпустил специальный материал об экс-спортсменах на выборах в Госдуму, в котором рассказал об их доходах и имуществе.

«В списках кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва не так много олимпийских чемпионов и чемпионов мира, как это было, например, в 2021 году. Сложнее и оценить их доходы: с 2023 года сведения о доходах кандидатов ЦИК публикует в обезличенном виде, а с 2025-го требование об их публикации перестало быть обязательным. Forbes Sport изучил декларации тех, кто все-таки предоставил их общественности, и расставил по размеру годового дохода», — сказано в материале.

Так, например, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заняла в данном рейтинге четвертое место. Ее доход за прошлый год: 19,2 млн рублей. Из имущества: земельный участок (Московская обл., 1000 кв.м); жилой дом (264,2 кв.м); квартира в Москве (80,5 кв.м), машино-место (7,6 кв.м); Audi TT (2014 г.) Счета: 7 счетов, остаток — 39,4 млн рублей.

Родниной – 76 лет.