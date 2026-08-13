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Происшествия 13 августа 2026 11:27

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с тремя авто в Татарстане

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В Министерстве здравоохранения Татарстана «Татар-информу» рассказали о состоянии пострадавших в аварии на трассе Казань – Ульяновск.

«Пострадавшие доставлены в Городскую клиническую больницу №7 имени М.Н.Садыкова. Состояние различной степени тяжести», – сообщили агентству.

Напомним, страшное ДТП произошло вечером 12 августа в Верхнеуслонском районе РТ. 54-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями: «Лада Калина» и «Лада Искра». В результате аварии погибли пассажиры автомобиля «Лада Искра» – женщина, а также двое детей. Еще пятерых пострадавших доставили в больницу.

По информации Прокуратуры, за рулем иномарки находился житель Казани. Он управлял автомобилем, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

#смертельное дтп татарстан
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