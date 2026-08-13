В Татарстане пройдет фестиваль исторической техники с участием 300 ретромашин

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В субботу, 15 августа, на территории горнолыжного курорта «Свияжские холмы» состоится XIX Международный фестиваль исторической техники. Мероприятие пройдет с 14 по 16 августа. Ретропробег откроет Почетный Председатель Государственного Совета Татарстана, президент «АвтоРетроКлуба-21» Фарид Мухаметшин., сообщает пресс-служба Госсовета Республики Татарстан.

В программе – более 300 старинных автомобилей и мотоциклов из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Рязани, Кирова, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Нового Уренгоя, Ярославля, Чебоксар, Йошкар-Олы и других.

Согласно сообщению, в этом году пройдет презентация звездных реставрационных проектов. Коллекционеры и реставраторы представят экземпляры, которые впервые покажут на фестивале. Экспозицию автомобилей, созданных для съемок фильма «Битва моторов», покажет коллекционер из Уфы, а военную технику Великой Отечественной войны привезут из Набережных Челнов. Также будет представлена ретротехника из коллекций Александра Дорофеева, Александра Гнедина и Ирбитского музея мотоциклов.

Участие примут делегации ретроклубов из Чебоксар, Екатеринбурга, Самары, а также члены клубов «Ульяновец» и «Волга М-21». В рамках фестиваля состоятся Автосабантуй, ретроквест, ретробазар, концерт и конкурсы водительского мастерства.

Официальный заезд ретроавтомобилей и мотоциклов откроет Почетный Председатель Госсовета Татарстана, президент «АвтоРетроКлуба-21» Фарид Мухаметшин. Для удобства зрителей между въездом и площадкой будет курсировать шаттл.