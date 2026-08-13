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Общество 13 августа 2026 11:00

В Татарстане на безопасность объектов образования направили 2 млрд рублей

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В Татарстане в этом году на обеспечение безопасности объектов образования из регионального бюджета направлено около 2 млрд рублей. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования.

«Увеличена стоимость часа работы специалистов до 230 рублей. Рассчитываем, что это улучшит качественный состав охранных служб», – сказал глава Минобрнауки.

Хадиуллин подчеркнул, что необходимо помнить о соблюдении всех требований к мерам безопасности.

«Трагедия, произошедшая в лицее №37 Нижнекамска, где ученик пронес нож и пиротехнику, а затем напал на сотрудницу, стала для нас суровым напоминанием, что в таких вопросах мелочей не бывает», – заявил он.

По словам министра, безопасность обучающихся важна не только при нахождении в школе, но и по пути к ней. «В этом году автопарк увеличится на 59 машин для замены старых автобусов и открытия новых маршрутов», – добавил он.

В работе заседания принимают участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, и.о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, депутат Госдумы Ирина Белых.

#безопасность в школах #августовское совещание педагогов
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