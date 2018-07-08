В НАТО указали на принадлежность к альянсу полуфиналистов ЧМ-2018

ПолитикаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В НАТО обратили внимание на то, что все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 входят в состав альянса. Об этом сообщается в Twitter НАТО.
В первом полуфинале мундиаля, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, сразятся команды Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве сыграют сборные Великобритании и Хорватии.
«Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — следует из сообщения в социальной сети.
Сборная России по футболу матче четвертьфинала проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.
Следующая новость
На подступах к Колокольному мосту гостей встречали фольклорные ансамбли «Веснянка» и «Дивоцвiт».
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, которая проводится в Екатеринбурге с 2010 года.
В Казани ожидаются кратковременные усиления ветра до 15 — 20 м/с.
Многочисленные коллективы прибыли из разных районов Татарстана, праздник также посетили делегации из Самарской области, Чувашии и Башкортостана.
Комитет развития туризма Казани провел для журналистов презентацию татарстанской сувенирной продукции.
Пожар вспыхнул в жилом доме №6 по Центральной улице в селе Березка
Капитан Ренат Зайнуллин служит в Управлении вневедомственной охраны уже почти 25 лет.
14 июля на сцене фестиваля выступит лидер группы Billy’s Band Билли Новик со своим новым проектом «Джаз-актив Санкт-Петербург – Казань – Тель-Авив».
Пожар вспыхнул минувшим вечером в селе Иснансулово в доме №47 по улице Вазетдинова.
Происшествие случилось в парке ДК Химиков.
Фан-зона в Автограде была организована на майдане парка Прибрежный.
08 июляЭкзотика Алтая для туристов из Татарстана: заморские сыры, сон на пчелах, знакомство с шаманом