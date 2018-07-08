В НАТО указали на принадлежность к альянсу полуфиналистов ЧМ-2018

В полуфинал ЧМ-2018 вышли сборные Бельгии и Франции, Великобритании и Хорватии.

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В НАТО обратили внимание на то, что все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2018 входят в состав альянса. Об этом сообщается в Twitter НАТО.

В первом полуфинале мундиаля, который состоится 10 июля в Санкт-Петербурге, сразятся команды Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве сыграют сборные Великобритании и Хорватии.

«Оставшиеся четыре команды в чемпионате мира по футболу ФИФА относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!» — следует из сообщения в социальной сети.

Сборная России по футболу матче четвертьфинала проиграла сборной Хорватии в серии пенальти.