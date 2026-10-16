Стилист Пелар: образы из соцсетей разваливаются при первом порыве ветра

Образы с модных фотографий часто оказываются непригодны для повседневной жизни: они создаются для съемок и показов, а не для реальных условий. Об этом «Радио 1» рассказала стилист Юлия Пелар.

Сегодня уровень модной фотографии, стилизации и обработки изображений настолько высок, что даже самые простые вещи можно снять так, что они будут выглядеть эффектно. Однако, по словам специалистов, любой идеальный образ из Pinterest разваливается при первом порыве ветра и необходимости застегнуть пальто.

Пелар привела простой пример с обычными джинсами, белой футболкой и пальто: на фотографии модель стоит в красивой позе, пальто распахнуто, рука небрежно лежит в кармане, шарф повязан необычным способом, сумочка красиво зажата подмышкой – все это выглядит потрясающе.

По ее словам, стоит перенести эту женщину в обычную московскую жизнь – на улицу, где ветер и дождь, – как картинка рассыпается. Она застегивает пальто. Шарф завязывает так, чтобы ей было тепло, а не так, чтобы он красиво развивался, как на фото. Сумку вешает на плечо, потому что нужно освободить руки. А джинсы, которые на фотографии эффектно волочились по земле, приходится либо подшивать, либо подворачивать, чтобы они не испачкались.

По мнению стилиста, многие образы создаются специально для съемок, показов и модных мероприятий — там совершенно другие задачи: эффект «вау», работа стилиста на площадке, создание определенной картинки, настроения и эмоции, привлечение внимания.

Задача обычной женщины, которая утром собирается на работу, отвозит детей в школу, едет на встречу, а потом заходит в магазин, – прожить в этой одежде целый день. И желательно, чтобы ей было удобно. Именно поэтому, по словам Пелар, не нужно пытаться буквально повторить фотографию из Pinterest. Нужно понять, что именно привлекло в ней – красивое сочетание цвета, необычные пропорции, фактуры или аксессуар. Этот прием и стоит адаптировать под свою жизнь.

Стилист отметила, что нужно стилизовать одежду так, чтобы образ работал целиком и был жизнеспособным в собственных обстоятельствах.