За создание унизительных фото с помощью ИИ может грозить штраф до 10 тыс. рублей

За создание и распространение унизительных изображений с помощью искусственного интеллекта может грозить штраф до 10 тыс. рублей. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, ответственность зависит от содержания изображения и обстоятельств его распространения. Само по себе использование нейросетей не нарушает закон, однако наказание возможно, если созданный материал содержит признаки оскорбления.

Например, если человек с помощью нейросети делает унизительный фотоколлаж со знакомым и публично распространяет его, ему может грозить штраф до 10 тыс. рублей по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

Кроме того, статья 152.1 Гражданского кодекса РФ защищает право гражданина на собственное изображение. Пострадавший может потребовать удалить фотографию, которую распространили незаконно, а при наличии оснований – компенсировать моральный вред.

Жорин подчеркнул, что при оценке ситуации важно учитывать не только факт использования искусственного интеллекта, но и содержание созданного материала, способ его распространения и наступившие последствия.