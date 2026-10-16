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Общество 16 октября 2026 01:18

За создание унизительных фото с помощью ИИ может грозить штраф до 10 тыс. рублей

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За создание и распространение унизительных изображений с помощью искусственного интеллекта может грозить штраф до 10 тыс. рублей. Об этом NEWS.ru рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам юриста, ответственность зависит от содержания изображения и обстоятельств его распространения. Само по себе использование нейросетей не нарушает закон, однако наказание возможно, если созданный материал содержит признаки оскорбления.

Например, если человек с помощью нейросети делает унизительный фотоколлаж со знакомым и публично распространяет его, ему может грозить штраф до 10 тыс. рублей по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ.

Кроме того, статья 152.1 Гражданского кодекса РФ защищает право гражданина на собственное изображение. Пострадавший может потребовать удалить фотографию, которую распространили незаконно, а при наличии оснований – компенсировать моральный вред.

Жорин подчеркнул, что при оценке ситуации важно учитывать не только факт использования искусственного интеллекта, но и содержание созданного материала, способ его распространения и наступившие последствия.

#фотографии #искусственный интеллект
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