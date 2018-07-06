Музыкант Вадим Эйленкриг сыграл для журналистов казанского пресс-центра ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 6 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Для журналистов, работающих в казанском пресс-центре чемпионата мира по футболу, сегодня сыграл музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг. Завтра услышать известного джазмена смогут посетители казанского фан-феста.
Эйленкриг пришел в пресс-центр, чтобы рассказать о своем отношении к футболу и предстоящем выступлении.
«Конечно, завтра мы играем не обычную свою программу. Совершенно ясно, что перед матчем нужно играть что-то такое жизнеутверждающее, и у нас программа будет очень правильная в плане энергии. Мы не будем играть лирических вещей, за исключением одной, которая уместна всегда, ее написал Артемьев для фильма „Свой среди чужих, чужой среди своих“, называется она „Три товарища“. Это самая главная композиция, которая должна обязательно звучать на любом российском мероприятии, включая футбольное», — поделился музыкант.
И именно это произведение он сыграл для журналистов. И хотя сам джазмен отметил, что играть, не разогревшись, на инструменте, только извлеченном из кофра, — не совсем правильно, с последними аккордами зал взорвался аплодисментами.
«Я приглашаю всех завтра в фан-зону. Мы готовы отдать свою энергию, правильно подготовить зрителя перед матчем. Мы будем очень стараться», — подчеркнул Вадим Эйленкриг. Речь идет о четвертьфинальном матче между сборными России и Хорватии, который состоится завтра в 21.00 в Сочи. А в Казани, как и в других городах, принимающих чемпионат, страсти будут кипеть на территориях фан-фестов.
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