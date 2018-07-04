Сборная России стала лучшей по эффективности ударов на ЧМ-2018

35 процентов ударов россиян по воротам завершились голами.

(Казань, 4 июля, «Татар-информ»). Сборная России после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу стала лучшей командой мундиаля по эффективности ударов по воротам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику телекомпании beIN Sports.

Так, 35 процентов ударов россиян по воротам завершились голами: команда забила девять мячей за четыре матча. Второе место по этому показателю удерживает сборная Колумбии (22 процента), третье — у сборной Бельгии (21 процент).

Российский вратарь Игорь Акинфеев, который совершил 14 сейвов, занимает третье место в списке вратарей, отразивших больше всего ударов по воротам. Он делит это место с японским голкипером Эйдзи Кавасимой. Лидирует в списке мексиканец Гильермо Очоа, совершивший 25 сейвов.

Кроме того, нападающий сборной России Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев делят четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата — каждый из них забил по три мяча. Первое место по данному показателю — у англичанина Гарри Кейна, который стал автором шести голов.

Защитник команды Сергей Игнашевич стал вторым по количеству выносов мяча от ворот — 31 раз. Возглавляет список по этому показателю японский футболист Майя Йосида (33).