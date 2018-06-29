Стали известны участники плей-офф ЧМ-2018

Сборные Колумбии и Японии также вышли в плей-офф.

(Казань, 29 июня, «Татар-информ»). Стали известны все участники плей-офф мундиаля в России, сообщает РИА.

Сборные Колумбии и Японии также вышли в плей-офф.

28 июня сборная Колумбии победила команду Сенегала со счетом 1:0. Также в этот день Польша выиграла у Японии с минимальным счетом. Но несмотря на поражение, команда Японии обошла Сенегал в группе H из-за меньшего количества желтых очков при равных результатах.

На сегодняшний день остается определить итоговые места в группе G.

Таким образом, в 1/8 финала вышли сборные России, Испании, Уругвая, Португалии, Дании, Аргентины, Швеции, Франции, Хорватии, Швейцарии, Бразилии, Мексики.