В Нижнекамске День Республики Татарстан отметят на двух площадках
В Нижнекамске 30 августа отметят День Республики Татарстан. Праздничные мероприятия пройдут сразу на двух площадках города. Об этом сообщил в своем канале в МАКСе глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Основные торжества развернутся в парке «Семья» и парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая.
Для жителей и гостей Нижнекамска подготовили насыщенную праздничную программу. Беляев пригласил горожан провести День Республики вместе с близкими и посетить мероприятия всей семьей.