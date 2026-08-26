В Нижнекамске День Республики Татарстан отметят на двух площадках

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нижнекамске 30 августа отметят День Республики Татарстан. Праздничные мероприятия пройдут сразу на двух площадках города. Об этом сообщил в своем канале в МАКСе глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Основные торжества развернутся в парке «Семья» и парке чтения и отдыха имени Габдуллы Тукая.

Для жителей и гостей Нижнекамска подготовили насыщенную праздничную программу. Беляев пригласил горожан провести День Республики вместе с близкими и посетить мероприятия всей семьей.

Фото: https://max.ru/channel_Radmir_Belyaev