Архимандрит Илларион: Господь благословил русских уникальным терпением

В заключительный день пребывания мощей Спиридона Тримифунтского, во время Божественной литургии под предводительством митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, архимандрит Керкирской митрополии Илларион поблагодарил жителей и гостей Казани за теплый прием, сообщает пресс-служба Казанской епархии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Россию из Греции впервые за восемь лет были доставлены мощи Спиридона Тримифунтского. В Казани святыня побывала впервые. В Казанском соборе рака с мощами пребывала с 21 по 25 августа, а поклониться к мощам пришли более 110 тысяч верующих, включая знаменитостей – композитора Игоря Матвиенко, а также певцов Николая Расторгуева и Диму Билана.

В настоящий момент ковчег со святыми мощами покинул Казань. Далее святыня отправится в Серафимо-Дивеевский монастырь.

«Видя, как люди часами стоят в очереди, чтобы поклониться святителю Спиридону, я понял, что Господь благословил русский народ особым терпением. У других народов такого терпения я не встречал. Мы благодарим всех вас за любовь. Благодарим Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Просим заступничества Пресвятой Богородицы, молитв святителя Спиридона и русских святых. Верим, что Господь всех нас благословит и соединит воедино. Христос Воскресе!» – сказал Архимандрит.