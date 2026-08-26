Врач РКБ рассказал, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На пресс-конференции в «Татар-информе» заведующий отделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов рассказал, сколько шагов в день необходимо проходить для оздоровления.

«Есть всем известный показатель в 8-10 тысяч шагов. На самом деле полезной считается непрерывная ходьба в течение получаса – это порядка 5 тысяч шагов. Польза количества шагов, что мы собрали за день – это миф, который был придуман японскими разработчиками гаджетов. Они и предлагали пройти примерно 10 десять тысяч шагов, тем самым якобы выполнив дневную норму», – объяснил врач РКБ.