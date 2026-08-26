Врач РКБ рассказал, в какое время дня и года опасно заниматься спортом

Заниматься спортом можно не в любое время суток, недели или года. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий кардиологическим отделением РКБ Татарстана Альберт Гильманов.

«Есть, так скажем, самое опасное время для кардиологии. Это ранние утренние часы, когда идет перестройка с ночных гормонов на дневные и происходит бесконтрольное повышение пульса и давления», – объяснил доктор.

Врач РКБ добавил, что чаще всего пациенты обращаются в клинику с нарушениями сердечно-сосудистой системы в понедельник и 1-го января. Это те, кто обещали себе начать «новую жизнь» с начала недели или года и оказались в каретах скорой помощи из-за неожиданных для организма тяжелых физических нагрузок.