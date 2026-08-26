Рустам Минниханов ознакомился с проектами развития СИБУРа в Татарстане

Раис РТ Рустам Минниханов сегодня осмотрел стенд компании СИБУР на выставке «Казань: нефть, газ, химия» Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.

Член правления и управляющий директор компании «СИБУР» Руслан Гиззатуллин рассказал о реализации ключевых проектов СИБУРа в Татарстане. Их цель – повышение технологического суверенитета страны, обеспечение современными синтетическими материалами ключевых отраслей экономики и развитие социального потенциала республики.

СИБУР реализует в Татарстане крупнейшую инвестиционную программу отрасли в европейской части России со времен СССР. За прошедшие четыре с половиной года компания инвестировала в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру в Нижнекамске более 350 млрд рублей, в целом по Татарстану – 406 млрд рублей.

Ключевые результаты инвестиционной программы связаны с запуском в 2025 году комплекса ЭП-600 на «Нижнекамскнефтехиме» (входит в СИБУР). В реализацию этого проекта было вложено 200 млрд рублей. К настоящему времени комплекс выработал уже более 1,2 млн тонн продукции, позволив дозагрузить другие производства компании.

«ЭП-600 был запущен полностью силами коллективов группы СИБУРа и пусконаладочных организаций Российской Федерации. Он позволяет нам сформировать целую школу специалистов, которые могут запускать самые сложные производства», – отметил Руслан Гиззатуллин.

На основе ЭП-600 в Нижнекамске формируется новый производственный кластер, ориентированный на выпуск востребованной и во многом уникальной для отечественного рынка продукции. В 2025 году была получена тестовая партия первого в России и СНГ производства гексена – ключевого сомономера, который применяется при производстве премиальных марок полиэтилена высокой плотности. Этот продукт обеспечивает потребности «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима», а также других предприятий компании. Также использовать этилен с ЭП-600 будут производство стирола и полистирола и комплекс по выпуску металлоценового полиэтилена, строительство которых ведется сейчас на «Нижнекамскнефтехиме».

В Казани рядом с промышленной площадкой «Казаньоргсинтез» создается новый научно-производственный кластер полного цикла. Он включает в себя научно-исследовательский центр и центр масштабирования химических технологий, формируя полный цикл разработки на одной площадке. Строится крупнейшая в России фабрика по производству катализаторов для полимеров, которая обеспечит технологическую независимость создания наиболее востребованных синтетических материалов. Мощности катализаторной фабрики обеспечат потребности в этом продукте не только всей компании СИБУР, но и других производителей базовых полимеров.

«Будущее промышленности невозможно без людей, поэтому наш отдельный фокус – это развитие наших собственных инженерных кадров и закрепление подрастающего поколения в регионе, чтобы получение образования, привлекательность социальной среды, общественных пространств была как можно выше», – добавил Руслан Гиззатуллин.

Еще один ключевой проект – строительство в Нижнекамске современной школы с химическим уклоном. Это будет крупнейшая частная школа в регионе с бесплатным обучением. В Нижнекамске ведется строительство парка нефтехимиков и реконструкция санатория Корабельная роща. В Казани завершается третья очередь парка Ярдем и готовится к открытию третий участок экотропы вблизи «Казаньоргсинтеза» как образец добрососедства природы и предприятия.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа