Бесплатный прием юристов пройдет в Казани 27 августа

Бесплатный прием юристов, приуроченный ко Дню Республики Татарстан, пройдет в Казани 27 августа. Его организует Министерство юстиции РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить бесплатную юридическую помощь можно будет в Доме Дружбы народов Татарстана с 9:30 до 12:00.

Прием проведут совместно специалисты сразу нескольких ведомств и организаций. В нем примут участие представители Фонда пенсионного и социального страхования, Нотариальной палаты Татарстана, Адвокатской палаты РТ, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по республике и Прокуратуры Татарстана.

На вопросы жителей также ответят специалисты Государственной жилищной инспекции РТ, Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» и Государственного юридического бюро Татарстана.

Первый заместитель министра юстиции Татарстана Илья Гомзик рассказал, что бесплатные юридические консультации в праздничные и памятные даты стали многолетней традицией ведомства. Такие мероприятия Минюст республики ежегодно проводит уже более десяти лет.

По словам Гомзика, участие специалистов из разных сфер позволяет комплексно рассматривать обращения жителей, в том числе вопросы, которые одновременно относятся к нескольким направлениям и затрагивают разные стороны жизни.