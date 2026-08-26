Постройку усадьбы Молоствовых включат в реестр ОКН

В Спасском районе Республики Татарстан завершена государственная историко-культурная экспертиза выявленного объекта «Хозяйственная постройка усадьбы Молоствовых» в селе Три Озера. Эксперт рекомендовал включить здание в единый реестр объектов культурного наследия с присвоением региональной категории.

Речь идет о П-образном одноэтажном кирпичном здании с двухэтажным центральным объёмом и проездной аркой, датируемое XIX веком. Фасады украшены рустованным ризалитом, арочным проездом, нишами и ступенчатым карнизом; состояние конструкций оценено как ограниченно-работоспособное.

Хозяйственная постройка — единственное уцелевшее строение из усадебного комплекса дворян Молоствовых. Усадьба Молоствовых в селе Три Озера формировалась на протяжении XVIII–XIX веков как несколько обособленных дворов, каждый из которых принадлежал определённой ветви рода и располагался на берегу одного из трех озер. Первым владельцем земель стал Иван Иванович Молоствов, получивший их по грамоте Петра I в 1691 году. Расцвет усадебного комплекса пришелся на время трёх братьев — Ореста, Владимира и Модеста Молоствовых, наследников Порфирия Львовича. Однако усадьбу Модеста сожгли крестьяне еще в 1906 году, другие поместья уничтожили после революции, а родовое кладбище у церкви сравняли с землёй бульдозером в советские годы.

Единственным изображением усадьбы того времени является акварель Л.Д. Крюкова 1830-х годов. На переднем плане картины изображен человек в цилиндре с тростью — по предположению краеведа Николая Марянина, это мог быть Александр Пушкин, проезжавший через Спасский уезд в 1833 году.

Экспертиза признала объект историко-культурной ценностью, соответствующей критериям федерального закона № 73-ФЗ.