Воспитанники нижнекамского детского дома посидели за штурвалом Boeing-738

Ребятам представилась возможность подняться на борт Boeing-738 авиакомпаний Pegas Fly и CRJ-200 авиакомпании RusLine.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Аэропорт Бегишево подготовил для воспитанников из Нижнекамского детского дома настоящий авиационный праздник, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Ребята понаблюдали за процессом наземного обслуживания воздушных судов и работой аэродромной техники. Также им представилась возможность подняться на борт Boeing-738 авиакомпаний Pegas Fly и CRJ-200 авиакомпании RusLine.



На борту CRJ-200 дети изучили, как устроены салон и кабина пилотов самолета, делали объявления по громкой связи и почувствовали себя бортпроводниками, приветствуя гостей на воздушном судне.



«Настоящие» бортпроводники авиакомпании представили для детей интерактивную презентацию, рассказали о специфике своей работы, ярких путешествиях и дальних странах.

После знакомства с бортами авиакомпаний, участники экскурсии отправились в музей-самолет ЯК-40 аэропорта Бегишево. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов организовала водное шоу и познакомила детей с техникой аэропорта.



В финале экскурсии юные гости получили ланч-боксы с настоящей самолетной едой и воздушные шары.