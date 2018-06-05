Воспитанники нижнекамского детского дома посидели за штурвалом Boeing-738

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Фото: e-nkama.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Аэропорт Бегишево подготовил для воспитанников из Нижнекамского детского дома настоящий авиационный праздник, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Ребята понаблюдали за процессом наземного обслуживания воздушных судов и работой аэродромной техники. Также им представилась возможность подняться на борт Boeing-738 авиакомпаний Pegas Fly и CRJ-200 авиакомпании RusLine.
На борту CRJ-200 дети изучили, как устроены салон и кабина пилотов самолета, делали объявления по громкой связи и почувствовали себя бортпроводниками, приветствуя гостей на воздушном судне.
«Настоящие» бортпроводники авиакомпании представили для детей интерактивную презентацию, рассказали о специфике своей работы, ярких путешествиях и дальних странах.
После знакомства с бортами авиакомпаний, участники экскурсии отправились в музей-самолет ЯК-40 аэропорта Бегишево. Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов организовала водное шоу и познакомила детей с техникой аэропорта.
В финале экскурсии юные гости получили ланч-боксы с настоящей самолетной едой и воздушные шары.
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