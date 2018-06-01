Суд в Германии отклонил жалобу экологов на газопровод «Северный поток-2»

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(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Высший административный суд в Грайфсвальде отклонил жалобу Союза защиты природы Германии на решение, одобряющее реализацию проекта трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее строительство газопровода в территориальных водах ФРГ одобрило горное ведомство города Штральзунд.
Суд пришел к выводу, что потребность общества в безопасных и эффективных поставках топлива более приоритетна по сравнению с опасениями экологов.
Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России в Германию через Балтийское море.
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