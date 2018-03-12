Видео: Представлена песня Юлии Самойловой на Евровидении-2018

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Певица Юлия Самойлова выступит на Евровидении-2018 с песней I Won’t Break. Композиция была представлена в эфире программы «Воскресное время» на Первом канале.

Ранее Первый канал подтвердил, что в этом году Россию на Евровидении-2018, которое пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, будет представлять Самойлова.

«Евровидение — это то, о чем мы мечтали всей семьей. Здорово, что мечты сбываются. <...> Это песня со стержнем, она прямо про меня, обо мне. Я себя в ней чувствую настоящей», — сказала Самойлова в эфире Первого канала.

Над новой песней для певицы работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн, говорится в сообщении пресс-службы телеканала.