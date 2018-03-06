Дамир Фаттахов: Отели Казани полностью готовы к проведению ЧМ-2018

(Казань, 6 марта, «Татар-информ»). Отели Казани полностью готовы к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года. Почти 200 отелей уже сегодня могут принимать гостей, заявил сегодня первый заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана Дамир Фаттахов.

«100-процентно наши отели, а это почти 18 тыс. мест, полностью готовы принимать гостей. Отели прошли все соответствующие аккредитации. Для нас очень важно, чтобы не только в отелях туристов встречали подготовленные специалисты, знающие несколько языков, но также в ресторанах и кафе», – рассказал первый заместитель руководителя исполкома Казани.

Сотрудники исполкома столицы Татарстана встретились с рестораторами города и обсудили детали работы точек питания в дни чемпионата.

«Мы обсудили проведение чемпионата. Обсудили вплоть до того, во сколько поезда с туристами будут трогаться из Казани в другие города. Мы хотели проинформировать рестораторов, когда и где будут находиться гости после матчей. Ведь это может быть и улица Баумана, и другие улицы города. Мы проинформировали рестораторское сообщество, чтобы они, может быть, приняли решение о продлении работы кафе и ресторанов. Поговорили о возможных тематических мероприятиях в заведениях. В общем, обсудили все меры для того, чтобы наши гости могли не только посмотреть футбол, но и познакомиться с городом», – отметил Фаттахов.