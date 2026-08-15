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Происшествия 15 августа 2026 10:35

На видео попал момент, как Ладу» смяло, когда она влетела в опору ЛЭП в Казани

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Госавтоинспекция Казани опубликовала видео с ДТП на Тэцевской, во время которого машина въехала в опору ЛЭП.

Ранее «Татар-информ» сообщал об этом ДТП. Оно произошло накануне рано утром из-за того, что водитель «Лады» 14-й модели не справился с управлением. От удара машину смяло. Водитель выжил и был госпитализирован, однако находился без сознания.

Позднее поступила информация, что водитель скончался в больнице. Ему было 18 лет. Как уточнили в ГАИ, у него не было прав.

#дтп казань #въехал в столб #тэцевская
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