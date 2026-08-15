В Иннополисе пройдет «Гонка Героев»: на трассу вышли более 4000 участников

Фото: Михаил Захаров / "Татар-информ".

Легендарная «Гонка Героев» сегодня проходит впервые в Иннополисе. Это один из флагманских проектов компании «Лига Героев» – организатора крупнейших массовых спортивных мероприятий в России.

Более 4000 любителей спорта собрались на старте, чтобы испытать себя на прочность. Участникам предстоит преодолеть трассу протяженностью 8,2 км с 25 препятствиями. Заявиться на гонку мог любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора.

Программа мероприятия началась в 08:00 с открытия фан-зоны. Первые старты — Всероссийские соревнования и Чемпионат PRO и AGE — были даны в 09:00 и 09:05 соответственно. В 09:40 стартовал массовый забег, в 11:00 на дистанцию выйдут корпоративные команды. Официальное открытие «Гонки Героев» запланировано на 11:30, а награждение победителей чемпионата пройдет в 13:00.

Мероприятие завершится в 21:00.