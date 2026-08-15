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Экономика 15 августа 2026 09:38

Посол Китая в РФ: Татарстан стал одним из центров сотрудничества двух стран

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Посол Китая в РФ: Татарстан стал одним из центров сотрудничества двух стран
Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Фото: ru.china-embassy.gov.cn

Республика Татарстан стала одним из важных лидеров и региональных центров сотрудничества России с Китаем. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй в интервью РБК Татарстан.

Дипломат отметил, что Татарстан обладает такими преимуществами, как выгодное географическое положение и богатые ресурсы, развитая логистическая система и мощная промышленная база, значительный потенциал в нефтехимии, автомобилестроении, информационных технологиях.

«В частности, индустриальный парк Haier, созданный и успешно развивающийся в Татарстане, стал образцовым примером ключевого инвестиционного проекта китайско-российского сотрудничества», – добавил посол.

Интервью дано в преддверии международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Подробнее о грядущем мероприятии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».

#татарстан и китай #россия и китай
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