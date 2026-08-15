Гостиницы Татарстана подключают к платформе МАКС

В Татарстане активно подключают гостиницы к платформе МАКС. Развитию подобных инициатив способствует нацпроект «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

Согласно сообщению, туристам в процессе заселения не нужно заполнять анкеты и показывать паспорт на стойке регистрации. Достаточно зайти в раздел «Цифровой ID» в приложении мессенджера и показать сотруднику отеля QR-код. Данные подтянутся из учетной записи на «Госуслугах». Это ускоряет обслуживание и исключает ошибки при вводе информации.

С 1 сентября 2026 года заселение через МАКС становится обязательным для всех гостиниц с номерным фондом свыше 50 номеров. Отели обязаны заселять гостей даже при отсутствии паспорта, используя подтверждение через национальный мессенджер.

По полученной информации, отельеры получают методическую и техническую поддержку: специалисты настраивают оборудование, обучают сотрудников и помогают подключить систему к внутренним сервисам бронирования.

К платформе уже подключены гостиница «Ривьера», «РЕЛИТА-КАЗАНЬ», «Millennium Panorama», санаторий «Шифалы су – Ижминводы», ГРК «ШишкинЪ», дом отдыха «Берсут», «Крокус-Отель» и другие.