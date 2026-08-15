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Общество 15 августа 2026 10:31

Минниханов призвал усилить работу с населением с учетом угрозы атак ракет и БПЛА

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Минниханов призвал усилить работу с населением с учетом угрозы атак ракет и БПЛА
Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Татарстане следует усилить работу с населением по вопросам безопасности с учетом существующей угрозы ракетных и беспилотных атак. Об этом на традиционном республиканском совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

«Атака на Нижнекамск 10 августа текущего года показала, что трагедии можно было избежать, если бы люди своевременно эвакуировались. Что касается промышленных объектов в Нижнекамске, вопросов нет. Они своевременно и оперативно реагируют», – заметил Рустам Минниханов.

«Необходимо доносить информацию, что при объявлении угрозы атаки нужно в обязательном порядке принять меры и спуститься в укрытия. Нельзя игнорировать сигнал тревоги. Также следует обеспечить населению доступ к месту для укрытия при объявлении воздушной тревоги в любое время суток», – констатировал он.

«Алгоритм действий доведен до всех муниципалитетов, предприятий и организаций. Нужно обеспечить его неукоснительное соблюдение», – подчеркнул Раис Татарстана.

После атаки на Нижнекамск Рустам Минниханов обратил внимание на то, что погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки. Позднее, на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах, он призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА.

Сегодня утром в Татарстане дейстовал режим не только беспилотной, но и ракетной опасности. ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию на территории соседнего региона – Самарской области.

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#атака БПЛА #беспилотная опасность #противоракетная оборона #Рустам Минниханов
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