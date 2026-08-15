Чжан Ханьхуэй: Привлекательность и влияние форума «РОСТКИ» неуклонно растут

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За почти три года становления и накопления опыта привлекательность и влияние международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай» неуклонно растут. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй в интервью РБК Татарстан.

По оценке дипломата, мероприятие постепенно превратилось «в важную площадку для содействия китайско-российскому торгово-экономическому и межрегиональному сотрудничеству». Форум играет активную роль в углублении торгово-экономических связей Китая и России, а также в расширении практического сотрудничества между регионами двух стран, заметил он.

Чжан Ханьхуэй упомянул, что на форум «РОСТКИ» этого года должны прибыть делегаций целого ряда регионов и компаний Китая, одновременно в его рамках пройдет международная выставка Russia China Expo. Кроме того, там же представят российско-китайский атлас для инвесторов, содержащий практическую информацию о льготных региональных политиках и деловом климате для китайских компаний, заинтересованных в инвестициях в России.

«Китайская сторона готова вместе с российской стороной и далее повышать брендовое влияние форума, эффективно использовать эту площадку для расширения сотрудничества, достижения новых практических результатов и реализации новых проектов, придавая непрерывный импульс торгово-экономическому сотрудничеству и межрегиональным контактам двух стран», – заверил посол КНР в РФ.

Интервью дано в преддверии международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа. Подробнее о грядущем мероприятии читайте в материале «РОСТКИ-2026»: от «китайского Google» до сычуаньской оперы и гонок на «драконах».