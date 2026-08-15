Раис РТ поручил проконтролировать приведение укрытий в надлежащее состояние

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Государственная жилищная инспекция Татарстана должна организовать контроль за выполнением управляющими компаниями работ по приведению укрытий в надлежащее состояние. Об этом на традиционном республиканском совещании заявил Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Кроме того, Госжилинспекции следует продолжить работу по обследованию укрытий в многоквартирных домах. «Требую отнестись к поставленной задаче со всей ответственностью», – подчеркнул Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, от татарстанцев поступают жалобы на неудовлетворительное состояние помещений, обозначенных как место для укрытия, на отсутствие информации о месте их нахождения, на недоступность подвальных помещений, а также на иные похожие проблемы.

Проведённые к данному моменту проверки укрытий в 396 многоквартирных домах республики показали, что в некоторых из них действительно имеются недостатки. Кроме того, на отдельных объектах промышленности не отработан алгоритм действий на случай объявления беспилотной или ракетной опасности.

Помимо этого, Раис Татарстана потребовал усилить работу с населением по вопросам безопасности с учетом существующей угрозы ракетных и беспилотных атак. «Алгоритм действий доведен до всех муниципалитетов, предприятий и организаций. Нужно обеспечить его неукоснительное соблюдение», – заметил он.

После атаки на Нижнекамск Рустам Минниханов обратил внимание на то, что погибшие в хостеле должны были находиться в укрытии во время атаки. Позднее, на пленарном заседании республиканского августовского совещания педагогических работников в Набережных Челнах, он призвал соблюдать меры безопасности в случае угрозы БПЛА.

Сегодня утром в Татарстане дейстовал режим не только беспилотной, но и ракетной опасности. ВСУ нанесли ракетный удар по промышленному предприятию на территории соседнего региона – Самарской области.