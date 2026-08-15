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Политика 15 августа 2026 08:32

Председателем Госкомитета РТ по туризму назначена Оксана Саргина

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Председателем Госкомитета РТ по туризму назначена Оксана Саргина
Фото: пресс-служба Дирекции по природным территориям РТ

Председателем Государственного комитета Республики Татарстан по туризму назначена Оксана Саргина. Об этом было объявлено на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

Ранее Оксана Саргина занимала пост заместителя по развитию туризма и рекреации директора Фонда «Институт развития городов РТ».

До прихода на эту должность Саргина сначала, с конца 2012 по конец 2017 года, работала генеральным директором АНО «Центр развития туризма РТ», а затем развивала туристический бренд Visit Tatarstan.

Возглавлявший туристическое ведомство с момента его образования весной 2014 года, то есть более 12 лет, Сергей Иванов покинул пост председателя госкомитета в конце июля.

На должности первого заместителя генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Иванов займется проектом «Казань марина», а также реализацией федеральных проектов по развитию туризма.

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#госкомитет рт по туризму
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