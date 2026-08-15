«Рубин» в гостях сыграет с «Ростовом» в матче 4-го тура РПЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 15 августа, казанский «Рубин» в гостях сыграет с «Ростовом» в рамках четвертого тура РПЛ.

Поединок состоится на на «Ростов‑Арене» с ограничениями по вместимости, его начало намечено на 18.30 по московскому времени.

Команды за свою историю провели в общей сложности 51 матч. «Рубин» становился победителем 19 раз, «Ростов» брал верх 18 раз, еще 16 игр завершились вничью. На счету казанцев – 55 голов, на счету ростовчан – 57.

В прошлом сезоне РПЛ казанская команда с минимальным преимуществом обыграла ростовскую на своем поле (1:0), а затем уступила в гостевом матче (0:2).

В первом туре нового сезона РПЛ «Рубин» в Казани проиграл «Краснодару» (1:3), во втором – в гостях обыграл тольяттинский «Акрон» (2:1), в третьем – у себя сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1).

«Ростов» в первом туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (1:2), во втором обыграл «Родину» (4:2), в третьем – разошелся вничью с ЦСКА (0:0).

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым.