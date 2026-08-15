Приложения маркетплейса Ozon исчезли из Google Play

Приложения маркетплейса Ozon исчезли из онлайн-магазина для гаджетов на ОС Android Google Play. Из стора удалены и основное приложение компании, и другие ее сервисы – Ozon Fresh, Ozon Select, Ozon Job и Ozon Travel.

Вместе с тем приложения маркетплейса остаются доступными для скачивания в магазине приложений корпорации Apple – App Store.

В пресс-службе Ozon заявили ТАСС, что не нарушали правила Google Play. «<...> также напомним, что маркетплейс Ozon, сервисы Ozon fresh, Ozon travel, Ozon Селект не находятся под санкциями», – добавили в компании.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что обладатели устройств на ОС Android могут скачать приложения в сторах RuStore, AppGallery и Galaxy Store.

Ранее, 12 августа, из Google Play пропало приложение Ozon Банка, в июле попавшего под санкции Европейского Союза и Великобритании. До этого в тот же день из App Store исчез сервис «Яндекс Пэй».