Госкомитет РТ по туризму: Арендодатели обязаны зарегистрировать гостей ЧМ-2018

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Арендодатели из Татарстана, сдающие квартиры гостям и болельщикам ЧМ-2018 по футболу, обязаны зарегистрировать своих гостей по месту пребывания. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Это очень важный вопрос. Иностранных граждан необходимо регистрировать в течение суток с момента прибытия. Российских граждан необходимо регистрировать в случае, если они размещаются на срок от трех дней и больше. Делать это нужно в течение трех суток. Собственник или человек, прописанный в квартире, должен взять документы у гостя и обратиться в отдел по вопросам миграции МВД по РТ либо отнести уведомление и получить подтверждение о его получении. На миграционной карте гостя должна быть сделана соответствующая отметка», – пояснил он.

Для регистрации российского гостя собственник квартиры также обязан обратиться в отдел по вопросам миграции МВД по РТ. Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту проживания, могут столкнуться с серьезными проблемами при выезде из России. Возникшие вопросы впоследствии будут адресованы собственнику квартиры, где проживал такой иностранец.

