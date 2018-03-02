Все новости Татарстан Россия

Общество

Госкомитет РТ по туризму: Арендодатели обязаны зарегистрировать гостей ЧМ-2018

2 марта 2018, 18:19 , Фото: Султан Исхаков

Госкомитет РТ по туризму: Арендодатели обязаны зарегистрировать гостей ЧМ-2018 Иностранных болельщиков ЧМ-2018 арендодателям необходимо регистрировать в течение суток с момента прибытия в Татарстан.
Роспотребнадзор и прокуратура РТ в преддверии ЧМ каждый день мониторят цены на гостиницы
Госкомитет РТ по туризму счел абсурдом сдачу квартир во время ЧМ за 300 тыс. рублей в сутки
Во время ЧМ-2018 стандартный номер отеля «5 звезд» в Казани стоит 27 — 45 тысяч рублей
Перед ЧМ-2018 в Татарстане 400 гостиниц, отелей и хостелов прошли классификацию
На ЧМ-2018 по футболу в Казань ожидается приезд 200 тысяч гостей

(Казань, 2 марта, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Арендодатели из Татарстана, сдающие квартиры гостям и болельщикам ЧМ-2018 по футболу, обязаны зарегистрировать своих гостей по месту пребывания. Об этом сообщил в интервью ИА «Татар-информ» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Это очень важный вопрос. Иностранных граждан необходимо регистрировать в течение суток с момента прибытия. Российских граждан необходимо регистрировать в случае, если они размещаются на срок от трех дней и больше. Делать это нужно в течение трех суток. Собственник или человек, прописанный в квартире, должен взять документы у гостя и обратиться в отдел по вопросам миграции МВД по РТ либо отнести уведомление и получить подтверждение о его получении. На миграционной карте гостя должна быть сделана соответствующая отметка», – пояснил он.

Для регистрации российского гостя собственник квартиры также обязан обратиться в отдел по вопросам миграции МВД по РТ. Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту проживания, могут столкнуться с серьезными проблемами при выезде из России. Возникшие вопросы впоследствии будут адресованы собственнику квартиры, где проживал такой иностранец.
 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter