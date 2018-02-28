Видео: Собчак облила водой Владимира Жириновского во время дебатов на канале «Россия 1»

(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). Кандидат в Президенты России Ксения Собчак облила водой соперника – лидера ЛДПР Владимира Жириновского во время дебатов на канале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Ссора между политиками случилась во время выступления еще одного кандидата – Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое отвели Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее «дурой».

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" – это там разврат. Пусть заткнется», – добавил Жириновский.

Затем лидер ЛДПР продолжил нецензурно выражаться в адрес Собчак, после чего та вылила на политика стакан воды.