Дания предложила странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз гражданам России, а также отказаться от признания российских небиометрических паспортов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение, подтвержденное двумя дипломатами.

По данным агентства, соответствующие инициативы изложены в послании, которое вечером в пятницу направили европейским дипломатам. Дания намерена представить свои предложения на плановом заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в понедельник в Брюсселе.

Ранее посла России в Дании вызвали в Министерство иностранных дел королевства. Ему сообщили об объявлении российского военного атташе персоной нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что Москва даст на это соответствующий ответ.