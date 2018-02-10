Министр спорта РТ: Не буду прогнозировать количество медалей Татарстана на Играх-2018

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» прокомментировал шансы татарстанских спортсменов на успешное выступление на Олимпийских играх в Пхенчхане.

По словам главы министерства, нашим ребятам по силам показать достойный результат в Корее. «Женя Тарасова откатала отлично короткую программу, но понятно, что это командные соревнования. Сноубордист Влад Хадарин, к сожалению, не попал в финал в слоупстайле. Это новая для него дисциплина, будем ждать его в биг-эйре. Ждем на старте наших лыжников, они могут показать самые достойные результаты. Сколько медалей возьмут татарстанцы? Не буду ничего говорить, это неблагодарный прогноз. Сам факт, что ребята в такой непростой ситуации оказались на Олимпиаде – это большая победа. К ним нет никаких претензий, которые предъявлялись к другим нашим спортсменам. Будем надеяться и верить», – заявил Леонов.