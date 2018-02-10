В Казани стартовала «Лыжня России-2018»

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани дан старт ежегодной массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая в этом году проходит по всей стране в 36-й раз. Татарстан присоединился к гонке 13 лет назад.

В этом году в столице Татарстана поступило почти 20 тысяч заявок на участие в «Лыжне России». Для удобства любителей спорта организаторы подготовили сразу три площадки: в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанка по улице Гаврилова и на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино.

Юдинская площадка стала центральным местом проведения «Лыжни России» в Казани. Злесь участников на открытии соревнований приветствовали заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки Рафис Бурганов, министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов, а также председатель Комитета физкультуры и спорта Казани Светлана Вострикова.

«В этот солнечный день я желаю вам быстрой лыжни и хорошего настроения. Уверен, что каждый из вас покажет тот результат, который планировал», – обратился к участникам Бурганов.

«В эти дни в Корее проходят зимние Олимпийские игры. Этим стартом мы хотим поддержать нашу сборную, которая в непростых условиях все-таки доехала до Пхенчхана», – добавил Леонов.

Сразу после открытия соревнований на «Локомотиве» стартовал забег среди руководителей предприятий и организаций, а также гонка, посвященная 100-летнему юбилею поселка Юдино. Здесь же пройдут массовые гонки среди школьников, студентов и взрослый любителей спорта. Кроме того, в рамках гонки все желающие могли сдать нормы ГТО по лыжному спорту в разных возрастных категориях.