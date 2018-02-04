Бывшая «ан-Нусра»* взяла ответственность за сбитый в Сирии Су-25

(Казань, 4 февраля, «Татар-информ»). Альянс «Хайат Тахрир аш-Шам», в который вошла запрещенная в РФ и ряде других стран группировка «Джебхат ан-Нусра», взял на себя ответственность за сбитый в районе сирийского города Серакиба российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает сайт SITE Intelligence Group, мониторящий деятельность террористов.

Насколько заявление боевиков соответствует действительности, неизвестно. Видео падения Су-25 было опубликовано на канале группировки Свободной сирийской армии (FSA) «Джейш ан-Наср».

Самолет был сбит 3 февраля из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК), катапультировавшийся пилот погиб в бою.

*«Джебхат ан-Нусра» («Фронт ан-Нусра») – исламистская суннитская организация, действующая на территории Сирии с 2012 года. Долгое время была филиалом террористической сети «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ и многих других странах). В 2016 году перестала быть ее частью и переименовалась в «Джебхат Фатх аш-Шам», позднее вошла в альянс «Хайат Тахрир аш-Шам». Группировка признана рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, ее деятельность запрещена.