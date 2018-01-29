Юлия Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»

(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова начала подготовку к конкурсу, сообщает РИА Новости.

В прошлом году дирекция Первого канала и его продюсер Константин Эрнст приняли решение, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году, так как певица не попала на него в 2017 году. В прошлом году конкурс состоялся в Киеве. Служба безопасности Украины отказала во въезде российской участнице, так как та принимала участие в концертах в 2015 году на территории Крыма. Первый канал тогда принял решение не транслировать конкурс. Вариант замены Самойловой на другого исполнителя не рассматривался.



В этом году конкурс будет принимать Лиссабон. Самойлова уверена, что на этот раз проблем у нее не будет, так как она является законопослушным гражданином.

В конкурсе примут участие представители 43 стран. «Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая.