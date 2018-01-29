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Культура

Юлия Самойлова начала подготовку к «Евровидению-2018»

29 января 2018, 14:20

В конкурсе этого года примут участие представители 43 стран.
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(Казань, 29 января, «Татар-информ»). Российская участница «Евровидения-2018» Юлия Самойлова начала подготовку к конкурсу, сообщает РИА Новости.

В прошлом году дирекция Первого канала и его продюсер Константин Эрнст приняли решение, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году, так как певица не попала на него в 2017 году. В прошлом году конкурс состоялся в Киеве. Служба безопасности Украины отказала во въезде российской участнице, так как та принимала участие в концертах в 2015 году на территории Крыма. Первый канал тогда принял решение не транслировать конкурс. Вариант замены Самойловой на другого исполнителя не рассматривался.

В этом году конкурс будет принимать Лиссабон. Самойлова уверена, что на этот раз проблем у нее не будет, так как она является законопослушным гражданином.

В конкурсе примут участие представители 43 стран. «Евровидение-2018» пройдет с 8 по 12 мая.


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