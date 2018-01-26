МОК запретил российским атлетам демонстрировать национальную символику на ОИ-2018

(Казань, 26 января, «Татар-информ»). Международный олимпийский комитет (МОК) представил свод правил для российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. С ними можно ознакомиться на сайте организации, сообщает «Р-Спорт».

Первое правило в своде – уважение решения МОК об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от его критики.

Российских атлетов нужно будет называть исключительно «спортсменами-олимпийцами из России», в том числе в социальных сетях.

Россияне должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов демонстрации национальных гимна и флага, символики ОКР, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.

За соблюдением правил со стороны спортсменов и членов делегации из России будет следить специально созданная рабочая группа.