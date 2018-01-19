ГЖД в ближайшие два года построит переход для пешеходов на станции Казань-2

(Казань, 19 января, «Татар-информ», Регина Шафиева). До 2020 года Горьковская железная дорога планирует построить еще один переход через железнодорожные пути на улице Восход в районе станции Казань-2 (Восстание-Пассажирская). Сейчас здесь функционируют четыре санкционированных перехода и три тропинки, по которым двигаться не разрешено.

Люди, которые живут недалеко от станции, не хотят идти лишние 500 м до ближайшего санкционированного перехода. Они предпочитают сократить путь по тропинке через рельсы. Категорический запрет и небольшой штраф в размере 100 рублей их не пугают.

Длина путей в районе станции составляет почти 7 км. Поезда ходят со скоростью 100 км/ч, при этом двигаются они практически без шума. «Остановить пассажирский поезд массой 2 тыс. т нереально. Чтобы он остановился, ему нужно проехать 800 м где-то. При всем желании машинист, даже если увидит, никак не среагирует, и вся эта масса обрушится на человека», – пояснил главный инженер Юдинской дистанции пути Виктор Уразов.

Многие не знают, что на улице Копылова расположен безопасный переход, где установлены светофоры, позволяющие и по звуку, и по цвету сигналов определить, можно переходить дорогу или нельзя. Также там оборудована специальная змеевидная дорожка, позволяющая человеку посмотреть налево и направо перед тем, как начать движение.

В ходе рейда железнодорожники и сотрудники транспортной полиции осмотрели несанкционированные места перехода через рельсы. Одним из них оказалась тропинка на улице Восход.

«Мы сегодня с вами прошли по дорожке, где тропинка. Чтобы попасть на нее, нужно подниматься на железобетонные конструкции, пересекать забор, пролазить в дырку сломанного забора с оторванной сеткой. Люди делают это своими руками», – прокомментировал увиденное заместитель главного инженера ГЖД Евгений Ананьин.

Люди продолжают пользоваться опасными короткими маршрутами. Сегодня во время рейда сотрудники транспортной полиции выписали штрафы троим нарушителям и еще двоим сделали предупреждения. Один из них очень спешил в мечеть, поэтому, по его словам, и решил рискнуть своей жизнью. «Нельзя ли тут создать платформу или что-то, чтобы люди могли перейти?», –возмущался нарушитель.

По словам железнодорожников, люди часто обращаются к ним с такими жалобами. «Чтобы построить санкционированный переход, необходимо около 4 – 5 млн рублей в зависимости от конструкции. Вот здесь, на улице Восход, чтобы его построить, надо делать нормальные ступени, подъемы, пандусы, змейки», – заметил Виктор Уразов.

Главный инженер Юдинской дистанции пути уверен, что если бы строительство финансировала не только железная дорога, но и администрация города, реализовать просьбу жителей по постройке нового перехода было бы легче.

От отсутствия санкционированных переходов страдают не только взрослые, но и дети, которые также переходят железнодорожные пути в неположенном месте.

«В 2017 году на Казанском участке ГЖД было травмировано двое несовершеннолетних, один из них со смертельным исходом. Также большой опасности подвергают себя несовершеннолетние, которые спрыгивают с платформы на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Таким образом в 2017-м на 807-м км Казанского участка ГЖД был тяжело травмирован несовершеннолетний подросток», – рассказала в ходе рейда начальник подразделения по делам несовершеннолетних Казанского ЛУ МВД России на транспорте Елена Казакова.

Согласно информации пресс-службы ГЖД, в 2017 году в пределах Казанского региона магистрали травмы получили пятеро детей, причем трое из них погибли.

«В ночное время, в сумерки светоотражающие элементы очень хорошо позволяют увидеть ребенка в неположенном месте при приближении подвижного состава», – прокомментировал проблему Евгений Ананьин.

При этом происшествия происходят как в неустановленных для перехода местах, так и в установленных, где люди просто пренебрегают правилами. Имеют место и случаи суицида, добавил заместитель главного инженера ГЖД.