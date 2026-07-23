Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лениногорске мужчина пострадал во время пожара в гараже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в гараже, находящемся в переулке Восточный, загорелись вещи. Прибывшие пожарные определили, что площадь возгорания составляет 17,5 квадрата. При этом в двух метрах от гаража стоял жилой дом, и огонь мог перекинуться на него.

На пожаре пострадал 43-летний мужчина. Он получил ожог правой голени 1-2 степени и был госпитализирован в Лениногорскую ЦРБ.