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Происшествия 23 июля 2026 16:44

В Лениногорске мужчина пострадал во время пожара в гараже

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В Лениногорске мужчина пострадал во время пожара в гараже
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Лениногорске мужчина пострадал во время пожара в гараже.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, в гараже, находящемся в переулке Восточный, загорелись вещи. Прибывшие пожарные определили, что площадь возгорания составляет 17,5 квадрата. При этом в двух метрах от гаража стоял жилой дом, и огонь мог перекинуться на него.

На пожаре пострадал 43-летний мужчина. Он получил ожог правой голени 1-2 степени и был госпитализирован в Лениногорскую ЦРБ.

#гу мчс рф по рт #загорелся гараж #Лениногорск
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